Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Avrupa Birliği hedefimiz değişmedi

Güncelleme Tarihi:

#Millet İttifakı#Kemal Kılıçdaroğlu#Ahmet Davutoğlu
Avrupa Birliği hedefimiz değişmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 07:00

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde, Türkiye’deki büyükelçiler için düzenlenen iftar programına katıldı.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin bu süreçte yeni bir hamle yaparak; demokrasi içinde, demokratik kurallar içinde ve bir iktidar değişimiyle yeni bir süreci, akılcı bir süreci, bilimsel bir süreci başlatmak istiyoruz. Mülteci olarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bunun yolunun ve yöntemlerinin bulunması, birlikte hareket edilmesi sadece bizim değil, uluslararası kuruluşların da temel sorunu olmalı.

TERÖR İNSANLIK SUÇU

Avrupa Birliği’ne yönelik hedefimiz değişmedi. Biz Avrupa Birliği’nin yeni bir fasıl açmasını dahi beklemeden, bütün kurallarıülkemizde hayata geçirmek istiyoruz. Terör bir insanlık suçudur ve bütün ülkelerin duyarlı olması lazım. Türkiye, terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Millet İttifakı#Kemal Kılıçdaroğlu#Ahmet Davutoğlu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı
Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız? Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

#Gece Terlemesi
Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

#Kolon Kanseri