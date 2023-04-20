Avrupa Birliği hedefimiz değişmedi

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Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin bu süreçte yeni bir hamle yaparak; demokrasi içinde, demokratik kurallar içinde ve bir iktidar değişimiyle yeni bir süreci, akılcı bir süreci, bilimsel bir süreci başlatmak istiyoruz. Mülteci olarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bunun yolunun ve yöntemlerinin bulunması, birlikte hareket edilmesi sadece bizim değil, uluslararası kuruluşların da temel sorunu olmalı.

TERÖR İNSANLIK SUÇU

Avrupa Birliği’ne yönelik hedefimiz değişmedi. Biz Avrupa Birliği’nin yeni bir fasıl açmasını dahi beklemeden, bütün kurallarıülkemizde hayata geçirmek istiyoruz. Terör bir insanlık suçudur ve bütün ülkelerin duyarlı olması lazım. Türkiye, terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir.”