Avrupa ateşkes istemiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından gazetecilere açıklama yaptı. “Ateşkes” mesajının öne çıktığı basın toplantısında Fidan özetle şunları söyledi: “Mülteci kampları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bile maalesef hedef alınıyor. İnsanlar yurtlarından tehcir ediliyor. Gazzeli kardeşlerimize yönelik bu insanlık dışı kuşatma uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Her meselede ilkeli ve hakkaniyetli davranmayı esas alıyoruz. Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı standart olamaz. Adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız. İsrail’in girdiği yanlış yoldan bir an önce dönmesi, şiddete son vermesi gerekiyor. İsrail, şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini anlamalı. Filistinlileri görmezden gelerek daha fazla kan dökerek bir yere varılamayacağını görmeli. Cumhurbaşkanımızın dün bir kez daha vurguladığı üzere, bir an önce ateşkesin sağlanması ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. Bazı ülkelerin Gazze’deki kıyıma aleni destek vermesi kabul edilemez.

GARANTÖRLÜK ALMAYA HAZIRIZ

Türkiye olarak önce ateşkes, sonra kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Varılacak bir anlaşmanın uygulanma aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya hazırız. Çabalarımızın amacı 67 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, Filistin devletinin kurulmasıdır. Filistin ve İsrail için huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümde. Ama Avrupa Birliği topluca aldığı pozisyon gereği maalesef ateşkes ifadesini bile duymak istemiyor. İnsani yardımlarla ilgili herhangi bir zorlayıcı zemini kabul etmiyor. Durdukları yer ABD ile beraber İsrail’in yürüttüğü askeri harekâtın yine İsrail’in takdir edeceği şekilde devam etmesi.”

İran Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan ise Türkiye’ye diplomatik çabaları için teşekkür etti ve İsrail’e mesaj verdi: “Türkiye’ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılmasında gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, sonuçları çok ağır olacaktır. İsrail’in savaş suçları durmalı yoksa bölge yeni karar almaya yakın. Bölgemizin güvenliğini temin etmek için her şeyi yapmaya hazırız, kimseden çekinmeyiz.”

Bakan Fidan dün ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile de telefonda görüştü.

REİSİ DE GELECEK

Bakan Fidan, basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin önümüzdeki haftalarda Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi.

BLINKEN TÜRKİYE’YE GELİYOR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım Pazar günü Ankara’da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Amerikalı mevkidaşı ile görüşmesinde İsrail’in Filistin’deki sivil katliamlarının ele alınması bekleniyor. İki bakanın 30 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Bakan Fidan, Gazze’deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.