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Avrasya Tüneli'nde trafik kazası! Valilik'ten 'deniz suyu' açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Avrasya Tüneli#İstanbul#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 09:13

Avrasya Tüneli Avrupa yönünde kaza meydana geldi. Otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobilin çarptığı noktadaki yangın söndürme ünitesinde bulunan bölümden suların yola aktığı görülüyor. Diğer yandan bir süre kapalı kalan tünel saat 09.00 itibariyle trafiğe açıldı.

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Sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

'DENİZ SUYUYLA İLGİLİ BULUNMAMAKTADIR'

Açıklamada, "08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir." denildi.

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Avrasya Tünelinde trafik kazası Valilikten deniz suyu açıklaması

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TÜNEL 09.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE AÇILDI

Valilikten yapılan ek açıklamada ise tünelin trafiğe açıldığı bilgisi verilerek, "Avrasya Tüneli saat 09.00 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.  

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#Avrasya Tüneli#İstanbul#Kaza

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