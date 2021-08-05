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HaberlerGündem HaberleriAvrasya Tüneli girişinde feci kaza! 3 otomobile çarptı, takla attı: Sürücünün durumu ağır
GeriGündem Avrasya Tüneli girişinde feci kaza! 3 otomobile çarptı, takla attı: Sürücünün durumu ağır
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Gündem
Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Avrasya Tüneli girişinde feci kaza! 3 otomobile çarptı, takla attı: Sürücünün durumu ağır

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Avrasya Tüneli girişinde feci kaza! 3 otomobile çarptı, takla attı: Sürücünün durumu ağır

Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde meydana gelen kazada otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazada ağır bir şekilde yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 16.30 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi, Kenndy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. A.A (47) isimli otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Avrasya polis uygulama noktası trafik dubalarına ve 3 farklı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Avrasya Tüneli girişinde feci kaza 3 otomobile çarptı, takla attı: Sürücünün durumu ağır
Polis noktasında bulunan polisler kazayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atan otomobilin sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Avrasya Tüneli girişinde feci kaza 3 otomobile çarptı, takla attı: Sürücünün durumu ağır
Hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazada diğer otomobil sürücüler kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

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