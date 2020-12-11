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Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz OKUR /İSTANBUL/,(DHA) - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 03:11 | Son Güncelleme:

Avrasya Tüneli geçici olarak trafiğe kapatıldı

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Avrasya Tüneli geçici olarak trafiğe kapatıldı
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Avrasya Tüneli, işletme kalite standartları kapsamında ’Planlı Bakım’ nedeniyle her iki yönde 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli, gece yarısı itibariyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünelin girişinde bulunan tabelalara ’Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır’ yazılarak tüneli kullanmak isteyen sürücüler uyarıldı.

Konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "11 Aralık 2020 tarihleri 00.01 - 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir" denildi.

Tünel, saat 05.00’te çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açılacak.

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