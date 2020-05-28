Alper KORKMAZ- Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
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Avrasya Tüneli Avrupa - Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü.
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