MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvrasya Tüneli Avrupa -  Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı
GeriGündem Avrasya Tüneli Avrupa -  Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ- Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

Avrasya Tüneli Avrupa -  Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrasya Tüneli Avrupa -  Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı
Abone Olgoogle-news

Avrasya Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle