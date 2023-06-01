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Avrasya Tüneli 5 saat kapalı kalacak

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#Avrasya Tüneli#Bakım#Onarım
Avrasya Tüneli 5 saat kapalı kalacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 06:52

Avrasya Tüneli'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece yarısından itibaren 5 saat kapalı kalması planlandı.

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Avrasya Tüneli bakım için kısa süreliğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusuna göre "Avrasya Tüneli Bakım Onarım Çalışması nedeniyle 2 Haziran 2023 tarihinde saat 00.01 - 05:00 saatleri arasında her iki yönde trafiğe kapatılacaktır" denildi.

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#Avrasya Tüneli#Bakım#Onarım

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