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Avrasya Hizmet Ödülleri'nde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önemli mesajlar: Maraş KKTC'nin itici gücü

#Ersin Tatar#KKTC#Ankara
Avrasya Hizmet Ödüllerinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan önemli mesajlar: Maraş KKTCnin itici gücü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye temasları çerçevesinde Ankara'da Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. Tatar, "Kıbrıs’ta Maraş’ın açılmasının ekonomi ve turizm açısından KKTC’ye faydaları olacağını belirterek, "Maraş KKTC’nin bir itici gücü olarak orada duruyor" dedi.

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Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nin Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlediği Avrasya Hizmet Ödülleri programı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Osmanlı’nın 1571’de Kıbrıs’ı fethettiğini anımsatan Tatar, "Maraş ata toprağıdır." diye konuştu. Osmanlı'nın fethin ardından Maraş'ta ilk olarak vakıflar kurduğunu ancak İngiltere yönetimi döneminde buradaki vakıf mallarının Rumlara peşkeş çekildiğini söyleyen Tatar, kentin, 1974 öncesi de Akdeniz'in en fazla turist ağırlayan bir tatil beldesi olduğunu hatırlattı.

TÜRKİYE'NİN DESTEKLERİYLE...

Tatar şöyle devam etti:

"Maraş'ın açılma zamanının geldiğini haykırınca büyük bir rağbet gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle o Kapalı Maraş, açılmış bir Maraş olarak KKTC hükûmetinin bir itici gücü olarak orada duruyor. Bir kere ekonomik bakımdan, bir kere turizm bakımından ve siyasal anlamda da bu iki devletli politikayı artık gündeme getirdikten sonra Maraş açılımıyla daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir KKTC ve Türkiye ile iş birliğiyle daha haysiyetli, bize yakışan bir siyasettir."

Avrasya Hizmet Ödüllerinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan önemli mesajlar: Maraş KKTCnin itici gücü

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İŞTE KIBRIS'TA BU VARDIR!

Kıbrıs’ın kendi geleceğini tayin etmesine ilişkin konuşan Tatar, "İnsan hakları denildiğinde halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır. İşte Kıbrıs’ta da bu vardır." şeklinde konuştu. Kıbrıs’ın Türkiye’nin garantörlüğünde kendi halkı, devleti, devlet kurumlarıyla kendi kaderini tayin için yıllardır mücadele verdiğini kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta bu gerçeklerin kökleşmesinin dünya tarafından da kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha paylaşmak istiyorum. Aksine 1974 öncesine dönüş Kıbrıs’ta çatışmayı da kavgayı da huzursuzluğu da her türlü kargaşayı da geri getirecek bir potansiyele sahiptir.” ifadesini kullandı.

Avrasya Hizmet Ödüllerinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan önemli mesajlar: Maraş KKTCnin itici gücü

BENİM YOLUM TÜRKLÜK YOLUDUR

Kıbrıs’ın Türkiye’nin garantörlüğünde kendi halkı, devleti, devlet kurumlarıyla kendi kaderini tayin için yıllardır mücadele verdiğini kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta bu gerçeklerin kökleşmesinin dünya tarafından da kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha paylaşmak istiyorum. Aksine 1974 öncesine dönüş Kıbrıs’ta çatışmayı da kavgayı da huzursuzluğu da her türlü kargaşayı da geri getirecek bir potansiyele sahiptir.” ifadesini kullandı.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Benim yolum bizlerin yoludur. Benim yolum Türklük yoludur. Benim yolum Kıbrıs Türk halkının bekası, KKTC’nin güçlenmesi, büyük Türk dünyasında Türk dünyasının bir parçası olarak Türkiye ile iş birliği içinde bize yakışan bir şekilde bağımsız, özgür ve onurlu bir şekilde KKTC’nin yaşam mücadelesinin taçlandırılması içindir."

Avrasya Hizmet Ödüllerinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan önemli mesajlar: Maraş KKTCnin itici gücü

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Tatar konuşmasının ardından kendisine takdim edilen "Kazak Şapanı" adlı geleneksel elbiseyi giydi. KKTC Cumhurbaşkanı törende ödülleri sahiplerine verdi.

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AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Mamak Belediyesi de “Avrasya Hizmet Ödülleri’nin” sahibi oldu.

Türkgün Gazetesi Avrasya Hizmet Ödülü'ne değer görülürken Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu ödülünü Tatar'ın elinden aldı.

Kosova ile Türkiye arasında iyi niyet ve kardeşlik ortamının gelişmesine sunduğu katkılar nedeniyle ödüle layık görülen Prizren Busines Forum Başkanı Levent Buş'a da ödülünü KKTC Cumhurbaşkanı Tatar takdim etti.

 

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#Ersin Tatar#KKTC#Ankara

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