Avokado maskesi nasıl yapılır? Ne işe yarar? Avokado maskesinin tarifi ve faydaları

Avokado; lezzeti sayesinde diyet salatalarının vazgeçilmesi haline gelmiş olan bir meyvedir. İçindeki Omega 3 yağ asitleri ve başka antioksidanların dışında hepsi de cilt sağlığını iyileştirmek konusunda yardımcı olacak A, B, K ve E vitaminleri açısından zengindir.

Avokado Maskesi

Avokado, maske şeklinde kullanıldığında içindeki yararlı mineraller ve organik bileşenlerle cildi besleyerek koruma özelliğine sahiptir.

Avokado Maskesi Nasıl Yapılır?

Avokado maskesinin içinde bulunan sağlıklı yağlar, hem zarar gören saçların hem de cilt adına çok faydalı olacaktır. Avokado maskesinde bulunan yararlı yağlar, cilt sekresyonlardaki gibi nemli ve hafif olmasından ötürü, saç derisi ve ciltte basit bir şekilde emilir. Avokado maskesi; kırılan saçları onarmak, kuru ciltlere yeniden nem dengesi kazandırmak adına çok yararlı bir maskedir.

Kişi evde kendi olanakları ile avokado maskesini hazırlayabilir.

Ne İşe Yarar?

Mineral ve vitaminler bakımından zengin olan avokado, yüz maskesi şeklinde kullanıldığı zaman cildi nemlendirmek, iltihapları ve sivilceleri iyileştirmek, cildin peelingini ve yüzün yağ oranını dengelemek gibi pek çok yararı bulunur. Avokado aynı şekilde anti-aging özelliğine sahip meyve olmasından ötürü kırışıklıkların giderilmesine destek olur. Cildi besler, aydınlık ve sağlık bir yüze kavuşmak mümkün olur. Avokado maskesi aynı şekilde saç adına kullanıldığı zaman saçları güçlendirerek, saçların yumuşak olmasını sağlamaktadır.

Avokado Maskesinin Tarifi ve Faydaları

Saç için avokado maskesinin malzemeleri:

- 1 çorba kaşığı zeytinyağı,

- 1 adet avokado.

- 2 çorba kaşığı bal.

Uygulanışı:

Olgun bir tane avokado ortadan bölünür. Kaşık ile içindeki çekirdek çıkarılır. Yine kaşıkla avokadonun içerisini ayrı bir kap içerisine alınır. Avokado pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpılır. Pürüzsüz bir kıvam alan avokadonun içine zeytinyağı eklenir. Zeytinyağı pek çok saç tipi için uygundur.

Nemlendirici özelliği bulunmasından ötürü saçların hasar görmesini engeller. Karışıma iki çorba kaşığı bal ilavesi yapılır. Balda yer alan vitaminler saç köklerinin dışında saç derisini de güçlendirir. Bal aynı şekilde saç tellerini kaplayıp, nemi muhafaza etmeye destek olur.

Malzemeler iyice karıştırılır. Maske uygulanmak için hazırdır. Kişi kaşıntılı ya da kepekli bir kafa derisine sahipse, saç maskesine birkaç damla lavanta yağı ekleyebilir. Evdeki avokado maskesi, saça saç boyama fırçasıyla uygulanmalıdır. Kişinin kafa derisi yağlı bir kafa derisi ise maskeyi saç derisine çok yakın uygulamamak gerekir.

Saç uçlarında ayrılma bulunuyorsa avokado maskesini direkt saç uçlarında uygulayıp bekletmek doğru olacaktır. Saça avokado maskesi sürüldükten sonra bir bone ile örtülmeli ve maske yaklaşık olarak kırk dakika kadar saçta bekletilmelidir. Eğer saçlar bir boneyle örtülmüyor ise yalnızca yirmi dakika kadar açık bırakmak yeterlidir. Avokado maskesi saçta bekletildikten sonra soğuk su ile saç yıkanmalıdır. Daha sonra normal saç temizliği yapılabilir.

Çok lezzetli olan avokado meyvesi aynı şekilde sağlık için de yararlıdır. İçerisinde A, C ve E gibi önemli olan vitaminler bulunmaktadır. Bu vitaminler, vücudun direncini arttırır. Bunun dışında antioksidan özelliği ile de bilinen bu vitaminler, hücre yaşlanmasını da önlemektedir. Bunun sayesinde cilt adına kullanıldığı zaman cildin yaşlanmasını geciktirir. Avokado, kollajenin üretilmesinde de arttırıcı bir etki göstermektedir. Bununla beraber cilt daha sağlıklı ve sıkı bir hal almaktadır.