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DHA-İHA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

AVM'ye giriş kuyruğu! Sosyal mesafe unutuldu

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İstanbul Esenyurt'ta bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

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  • AVMye giriş kuyruğu
  • AVMye giriş kuyruğu
  • AVMye giriş kuyruğu
  • AVMye giriş kuyruğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Corona Virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı bulunan AVM’ler bugün açıldı.

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezi önündeki oluşan metrelerce kuyruk havadan görüntülendi.

Sırada bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralını da yok saydığı görüldü.

AVMye giriş kuyruğu Sosyal mesafe unutuldu

Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı görüldü. Vatandaşlar tarafından oluşturulan metrelerce kuyruk havadan drone ile de görüntülendi. 

AVMye giriş kuyruğu Sosyal mesafe unutuldu

İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı.

AVMye giriş kuyruğu Sosyal mesafe unutuldu

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