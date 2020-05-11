AVM'ye giriş kuyruğu! Sosyal mesafe unutuldu

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Corona Virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı bulunan AVM’ler bugün açıldı.

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezi önündeki oluşan metrelerce kuyruk havadan görüntülendi.

Sırada bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralını da yok saydığı görüldü.

Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı görüldü. Vatandaşlar tarafından oluşturulan metrelerce kuyruk havadan drone ile de görüntülendi.

İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı.