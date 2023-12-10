AVM'nin yılbaşı süslemesi tepkilere neden olmuştu: Kriz böyle çözüldü

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Kentte, Müftü Mahallesi’nde yer alan AVM'de, yılbaşı nedeniyle süsleme çalışması başlatıldı. AVM’nin ön cephesindeki cam yüzeye hediye paketi şeklinde ışıklandırma düzeneği konuldu. Sosyal medyada bazı paylaşımlarda haç işaretine benzetilen süsleme, kentte eleştiri ve tartışmalara neden oldu. Eleştiri ve tepkiler sonrası AVM yönetimi, ışıklandırmayı geçici olarak durdurarak, süslemede düzenlemeye gitti. Yönetim tarafından, AVM'nin önce cephesine yeniden bir kurdele ile şerit çektirilip, ikinci bir fiyonk eklettirdi.

'HAÇ İŞARETİNDEN ÇIKMIŞ DURUMDA'

AVM'nin süslemedeki değişiklikleri fark eden vatandaşlardan İsmail Kanber, "Ben yabancı ülkelerin adetlerini ülkemizde böyle yaşatılmasına tamamen karşıyım. Bayram varsa, bizim dini bayramlarımız var. Onları kutlayalım. Bizim bu özentilerden vazgeçmemiz lazım. Yapılıyorsa da bunun neyi simgelediğini yöneticinin düşünmesi lazım. Sonuçlarını önceden öngörmek lazım. Baştan hiç yapılmaması lazımdı, değiştirmişler. Bunun burada olması bana cazip gelmiyor, alışverişimi de tetiklemiyor ama saygı duyuyorum. En azından ilk işareti sosyal medyada görmüştüm, gerçekten haç işaretini andırıyordu. Şu an en azından haç işaretinden çıkmış durumda" dedi.

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Süslemenin haç işaretine benzediğini ve şık bulmadığını söyleyen Halit Ofluoğlu da "Sosyal medyada gördüğüm kadarı ile orada tam bir haç işareti vardı. Bunu kimse inkar edemez. Tam bir haç işareti idi. Ben de nasıl böyle bir yanlışa düştüler, diye düşündüm. Ama bu Türkiye'de ilk olmuyor. Dünyanın birçok yerinde bu görüntü karşımıza çıkıyor. Ben şu anda pek bir şey göremiyorum ama belli ki birtakım şeyleri kaldırmışlar. Ben buradaki desene pek anlam vermiyorum, pek de şık bulmuyorum" diye konuştu.

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Süleyman Çakmak ise "Ben Rize halkının çok yaratıcı olduğuna inanıyorum. Ben orada haç işareti filan göremedim. Bence tek fiyonk olmasının bir mahsuru yoktu, ikincisi olmasa da olurdu ama yine de iyi olmuş, diyelim. Halkın gönlünü yapalım. Vatandaşımız herhalde haç işaretine benzetmiş. İkinci şerit çekilerek halkın gönlü olmuştur" ifadelerini kullandı.

AVM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tartışmalara ilişkin AVM yönetimi de açıklamada bulunmuş, hediye paketi konseptiyle yapılan ışıklandırmanın tamamlanmadığı belirtilmişti. Açıklamada “Kurdele ve fiyonk figürleriyle tasarlanan ışıklandırma projesi, henüz tamamlanmış değildir. Şu anda paylaşılan görsellerin, gerçeği yansıtmayan ve bir karalama kampanyasının parçası olarak tamamen kasıtlı bir şekilde farklı açılardan oynanarak sunulduğunu üzülerek görmekteyiz” denilmişti.