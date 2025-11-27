×
AVM'nin kadınlar tuvaletinde sapık skandalı! 2 kişi polis tarafından yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 14:16

Edirne'deki bir alışveriş merkezinde tuvalet kabinine giren bir kadın çalışan, yan kabindeki bir kişinin cep telefonuyla kayıt almaya çalıştığını iddia etti.

Edirne merkezdeki Erasta Alışveriş Merkezi'nde (AVM) dün yaşanan olay, hem çalışanları hem de vatandaşları tedirgin etti. İddiaya göre, Erasta AVM'de görev yapan kadın bir çalışan, tuvalette bulunduğu sırada yan kabinden ayaklarının altına doğru cep telefonuyla görüntü alınmaya çalışıldığını fark etti.

Büyük bir panikle bağırarak tuvaletten çıkan çalışan, güvenlikten yardım istedi. Kısa süren kovalamaca sonrasında 2 kişi oldukları belirlenen şahıslar kaçmayı başardı.

Daha sonra yapılan çalışmalarla M.Ö. (21) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan M.Ö.'nün eylemi gerçekleştiremediği, telefonunda yapılan kontrollerde anlaşıldı. M.Ö. daha sonra serbest bırakıldı.

Aynı alışveriş merkezinde benzer bir olayın daha önce de yaşandığı öğrenildi. O olayda ise bir erkek şahsın, yine bayanlar tuvaletinde kabinin üst kısmından elini uzatarak cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı, durumu fark eden kadınların tepkisi üzerine şahsın kaçtığı ifade edildi.

