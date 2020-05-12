AVM'lere hasret kalmışız

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart’ta kapanan alışveriş merkezleri dün yeniden açıldı. Bütün tedbirlerin alındığı AVM’lerde vatandaşlar, ateşleri ölçülerek içeri alındı. Sosyal mesafenin korunduğu mağazalarda da geniş tedbirler uygulandı. Maskesiz kimsenin girmediği AVM’lerde 10 metrekareye bir müşteri kabul edildi.

SOSYAL MESAFE ANONSLARI YAPILIYOR

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Venezia AVM yönetim direktörü Oğuz Isıgöllü, ilk günle ilgili şu bilgileri verdi: “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, vatandaşlarımızın rahat edeceği şekilde her şeyi ayarladık. AVM’miz açık bir AVM olduğu için müşterilerimiz daha rahat alışveriş yapabilecek. Belirli saat aralıklarında dezenfektan işlemi yapıyoruz. Giriş ve çıkışlara uyarı etiketleri yapıştırdık. Bunun haricinde gerekli anonslar yaparak vatandaşlarımızı sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyoruz. Aslında herkesin kendi kişisel tedbirini alması gerekiyor. Biz ne kadar önlem alırsak alalım müşteriler kendilerini korumalı.”

DENENEN KIYAFETLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Bir giyim mağazası çalışanı Ayfer Tuğlacı ise şunları söyledi: “Aylardır kapalıydık, buraları çok özlemişim. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, müşterilerimizin güvenliği için her şeyi tamamladık. Bir müşterimiz kıyafeti denediği zaman, o kıyafet hemen başka bir odada dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, biz tüm tedbirlerimizi aldık.”

ATEŞLER ÖLÇÜLDÜ, MESAFE KORUNDU



AVM’ler ilk müşterilerini hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. Ayrıca maskelerinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları ve dezenfektan konuldu. AVM’lere girmek isteyenler dün sabah saat 10.00’da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi.

ANKARA DA KUYRUĞA GİRDİ

Başkent Ankara’da da AVM’lerden bazılarının girişlerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, AVM girişlerinde kuyruğa girdi. Maske, yüz koruyucu siperliği ve eldiven takan görevliler, girişte ateş ölçtü ve sosyal mesafeye uyum uyarıları yaptı.

‘PARALAR BİRİKTİ HARCAMAYA GELDİK’



İstanbul’daki bir AVM’nin girişinde sırada bekleyen Berke Can Erdoğan özlediği için geldiğini belirterek, “Özlediğim için geldim, evde boş boş duruyordum. Aylardır bir şeye para harcamadım gelip birkaç bir şey alayım üstüme diyorum. Umarım açılışa özel indirim vardır” dedi. Meltem Oluklu da kıyafetini değiştirmek için geldiğini söyledi: “3 ay önce bluz aldım. Defolu çıktı tam değiştireyim derken AVM’ler kapandı. Evim yakındı, çıktım geldim. İnşallah değiştirebilirim.”

YEMEK KATI VE KAFELER KAPALI



AVM’lerde restoran, kafe, spor, sinema salonları, çocuk oyun alanları ve eğlence alanları dışındaki işyerleri faaliyete geçti. AVM’ler, giriş ve çıkışlardaki önlemlerin alınması ve mağazaların dezenfekte edilmesinin ardından kapılarını açtı. Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü. Gün boyu da her yarım saatte bir dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

BAZI AVM’LER 1 HAZİRAN’I BEKLEYECEK



* İstanbul’da Şişli, Beşiktaş ve Levent’te bulunan birçok AVM açılış tarihi olarak 1 Haziran’ı gösterdi. Avrupa yakasındaki Cevahir, İstinye Park, Astoria, Capacity gibi AVM’ler kapalı kaldı. Cevahir AVM görevlileri yaptığı açıklamada “Yönetim açılış tarihini 1 Haziran olarak açıkladı. Çünkü şu anda kısmi olarak açılacaktı. 1 Haziran’da tam kapasite açmak istiyoruz” dedi. İstanbul Anadolu yakasının en büyük AVM’lerinden Capitol, Akasya, Optimum ve Hiltown da kepenklerini açmadı. (* İSTİHBARAT)