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AVM'lerde 'Şahane Cuma' kuyruğu... '06.30'dan beri bekliyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#AVM#Esenyurt#Şahane Cuma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 12:02

'Şahane Cuma' adı verilen indirimlerden yararlanmak isteyenler İstanbul'da AVM'ler önünde erken saatlerden itibaren alışveriş için beklemeye başladı. Esenyurt'ta bir AVM önünde bekleyenler ise, metrelerce kuyruk oluşturdu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

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Dünya genelinde her yıl tekrarlanan ve Şahane Cuma adı verilen indirimlerinden yararlanmak isteyenler, Esenyurt’ta bir Alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar bekleyenler kapının açılmasıyla koşarak içeri girdi.

AVMlerde Şahane Cuma kuyruğu... 06.30dan beri bekliyoruz

'06.30'DAN BERİ BEKLİYORUZ'

Kuyruğun en başında yer alan Arzu Evin isimli kadın, "Sıra bekliyoruz. İnternetten alışveriş yapamadık, ürünler tükenmişti. İnşallah beklediğimize değer. Sabah 06.30'dan beri bekliyoruz. İstediğimiz ürünleri buluruz" dedi.

AVMlerde Şahane Cuma kuyruğu... 06.30dan beri bekliyoruz

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Batuhan Özmen, "Alışveriş sırasına girdik. Kınamız olduğu için birkaç parça almam lazım. Güvenlik de söyledi sabah 07.30'dan itibaren bekleyenler olmuş. Ben yeni geldim sayılır. Fark ettiyseniz çoğunluk hep kadınlar. Erkek milleti istediğini alıp çıkıyor hemen. Kadınlar gezdikleri için erken gelmeye gerek duyuyorlar bence" dedi.

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#AVM#Esenyurt#Şahane Cuma

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