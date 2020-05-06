AVM'lerde lokantalar, kafeler, restoranlar açılacak mı? Bakan Koca duyurdu

Alış veriş merkezleri (AVM)lerin yeni dönemde açılacak olması ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca AVM kararı ile ilgili detayları açıkladı. Peki AVM'lerde lokantalar, kafeler, restoranlar açıkalacak mı?

11 Mayıs'ta normalleşme süreci ile birlikte AVM'lerin açılacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca AVM kararı konusunda merak edilen detayı açıkladı. Koca yaptığı açıklamada AVM'lerin açılacağını fakat AVM içinde bulunan lokantalar, berberler, kafeler ve restoranların açılmayacağını açıkladı. Restoranlar, Lokantalar, Kafeler açılmayacak. Böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN LOKANTA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca, "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz. Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak" şeklinde konuştu.