AVM’lerde HES dönemi başladı, 100 kişiden 5’i ‘riskli’ çıktı

Korona vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle, ilk dalgada olduğu gibi alışveriş merkezleri (AVM) kapanmadı ancak sıkı önlemler alındı. Önceki gün itibariyle Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından kod almayanlar ve bu uygulamada ‘riskli’ görünenler AVM’lere alınmamaya başladı. Türkiye’deki büyük AVM’lerin güvenliğini sağlayan Securitas şirketinin Teknoloji ve Ürün Geliştirme Müdürü Alper Seyhan, bu uygulamayla ilgili önemli bilgiler verdi: “Şirketimizin geliştirdiği yazılım sayesinde Sağlık Bakanlığı veri tabanından doğrudan sorgulama yaparak AVM girişlerindeki yığılmaların önüne geçtik. HES kodu anlık olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor ve bakanlıktan sadece kişinin riskli olup olmadığı bilgisi geliyor. Kişinin diğer bilgilerine erişim sağlanmıyor."

YÜZDE 10’UN HES KODU YOK

İlk iki günde hizmet verdikleri AVM’lerde ziyaretçilerin yüzde 10’unun HES kodu olmadığı için içeriye alınmadığını söyleyen Securitas Türkiye AVM Segment lideri Barış Yelman ise, “Onlara nasıl HES kodu edineceklerini gösterdik. İlk saatlerde yaşadığımız yoğunluk ilerleyen saatlerde azaldı. Cep telefonunda HES uygulaması olanları QR kodu okuyucusu aracılığıyla anında sorgulayabiliyoruz. e-Devlet’ten alınan kodları ise el terminaliyle sisteme girip sorguluyoruz” dedi. Riskli çıkanlara ne yapıldığı, ceza için İçişleri Bakanlığı’na bildirilip bildirilmediği sorusuna ise Yelman, riskli çıkan misafirleri içeriye almadıkları yanıtını verdi. Yelman, “İlk günlerde riskli kişi sayısı yüzde 5 civarındaydı. Alıkoyma ve bakanlığa bilgi verme yetkimiz yok” dedi.