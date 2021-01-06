AVM'ler saat kaçta kapanıyor? Hafta içi AVM'lerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayımlandı

AVM'lerin kaçta açılıp kaçta kapandığı son gelişmeler ile takip ediliyor. Pandemi döneminde alınan kararla beraber hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirildi. Hareketliliği azaltmak için İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede alışveriş merkezlerinin 10.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceği duyuruldu.

AVM'LERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunuyor. AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırıldı.

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandırılıyor.

AVM'LERDE HES DENETİMİ

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayımlanan genelgede AVM girişlerinde HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Genelgede;

"Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması... " ifadeleri yer aldı.