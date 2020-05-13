AVM'ler saat kaçta açılıyor? AVM çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığının 11 Mayıs'ta gönderdiği genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak.

Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen usul ve esasları içeren genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. Çalışanların kirlenen veya nemlenen maskeleri değiştirilecek. Maske kuralına uymayanlar AVM'lere alınmayacak.

AVM'lerdeki güvenlik görevlileri maskeyle birlikte gözlük ya da "siperlik" adı verilen yüz koruyuculardan kullanacak. AVM'lere girişlerde vatandaşların, çalışanların ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Müşterilerin en kısa sürede alışveriş yapıp AVM'yi terk etmeleri esas olacak. Müşteriler, AVM'de en fazla 3 saat kalabilecek.

Sosyal mesafe kuralına uymak zorunda olacak müşterilere AVM'de uzun süre kalmamalarına yönelik uyarılarda bulunulacak.

AVM'lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran, lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar kaldırılacak.

Bakanlığın 21 Mart'taki genelgesi kapsamında AVM içindeki lokanta ve restoranlar "al götür" veya "paket" servis şeklinde hizmet verebilecek.

AVM'lerdeki "yeme-içme" katlarında siparişlerini bekleyen müşteriler için bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilecek. Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası gibi yerlerde de birer metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri yer alacak.

Oyun alanı/merkezi, internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna gibi işletmeler ve iş yerlerine yönelik kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmesi nedeniyle AVM'lerdeki söz konusu iş yerlerinin faaliyetlerine izin verilmeyecek.

AVM'lerde konser ve gösteri gibi toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecek, berber, kuaför ve güzellik salonları belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet sunacak.

Asansörler sadece özel gereksinimi olan bireyler tarafından kullanılabilecek, asansör içinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

Müşterilerin yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina içindeki başka bir yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl gidecekleri konusunda rehber görevi üstlenen dokunmatik dijital yönlendirme sistemleri kapalı olacak.

AVM'lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici süreyle verilmeyecek, mescitler ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacak.