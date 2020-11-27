AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Alışveriş Merkezlerinin (AVM) çalışma saatleri genelgede yayımlandı

AVM'lerin kaçta açılıp kaçta kapandığı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Virüsün yayılmasını önlemek için koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanarak 81 ile gönderilen genelgeyle alışveriş merkezleri saat 20.00'de kapanacak. AVM'ler her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek. Alışveriş merkezlerinin klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri de yetkililer tarafından denetlenecek. İşte, detaylar

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIP KAPTA KAPANIYOR?

Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırıldı

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.