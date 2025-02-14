AVM’ler, oteller, tatil köylerinde ‘engelsiz’ ve yeşil adımlar

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Bakan Murat Kurum’un imzaladığı, Cumhurbaşkanlığı’na sunulan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek değişikliklerden bazıları şöyle:

GRİ SU TASARRUFU: Yeni yapılacak ve yatak sayısı 200’den fazla olan konaklama tesisleri, yapı inşaat alanı 10 bin metrekareden büyük AVM’ler ile yapı inşaat alanı 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında gri su sistemleri zorunlu olacak. Böylece duş, küvet ve el-yüz yıkama lavabolarından elde edilen sular arıtılarak tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Yine yönetmelikte belirlenecek tarihten sonra yapılacak belli büyüklük ve tipteki özel ve kamu binalarına yağmur suyu kurulumu da zorunlu tutulacak. Filtreden geçirilen yağmur suyu, bahçe sulaması ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Yağmur suyu sistemiyle binalarda yıllık ortalama 6.2 milyon metreküp; gri su sistemiyle 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak. Toplamda ise bakanlık bu iki sistem zorunluluğuyla 1.5 yılda Mogan Gölü kadar sudan tasarruf edilmesini hedefliyor.

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ENGELLİ ÇOCUKLARA ÖZEL ALAN: Yönetmelik değişikliğiyle 2 bin 500 metrekare ve üzeri park alanlarının en az yüzde 4’ünün engelli çocukların kullanımına sunulması zorunlu tutulacak. Bu alanlar, sadece engelli çocuklar için değil tüm çocukların aynı alanda beraber oynayabilecekleri şekilde tasarlanacak. Bu alanlardaki ekipman ve malzemeler engelli kullanımına uygun olacak. Parktaki tuvaletlerden en az birinin, yürüyüş yolları ile peyzajın, engelli dostu olarak inşa edilmesi zorunlu olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJI: Değişiklik ile yerleşim alanlarında elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak. Site ve apartman otoparklarında yeni şarj ünitelerinin kurulumu için zorunlu olan elektrik tesisatı ruhsata tabi olmayacak. Ancak elektrikli araç şarj ünitesine hat çekilmesi için yangın yönetmeliğine de uygun projelerin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması zorunlu kılınacak. Düzenleme ile elektrikli araç şarj üniteleri kurulumu için proje, imza gibi süreçler sadeleştirilmiş olacak. m ANKARA