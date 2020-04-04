AVM'ler ne zaman açılır? Açıklama geldi mi?

AVM'ler ne zaman açılır? sorusu, koronavirüsü önleme kapsamında alışveriş merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasının ardından internette en faz araştırılan konular arasında yer aldı. Toplum sağlığı göz önüne alınarak AYD Yönetimi'nin verdiği tavsiye kararıyla kapatılan AVM'ler ne zaman tekrar faaliyet göstereceği merak konusu. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden yapılan açıklamada, AYD Yönetimi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtilmişti.

AVM'LER NE ZAMAN AÇILIR?

Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.