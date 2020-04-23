AVM'ler ne zaman açılacak?

Koranavirüs salgını hayatın pek çok alanını etkilerken, insan hareketliliğinin en yoğun olduğu AVM'lerde de faaliyetlere bir süreliğine ara verilmişti. Gözler şimdi hayatın yeniden rutin akışa geçip AVM'lerin çalışır hale geleceği tarihte. İşte, konuya dair ayrıntılar...

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden yapılan açıklamada, AYD Yönetimi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtilmişti.

AVM'LER NE ZAMAN AÇILIR?

Uygulamanın ne zaman biteceği ve AVM'lerin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.