Türkiye genelinde faaliyet gösteren yüzlerce AVM'de yer alan mağazaların sahipleri ve binlerce çalışanı bir süredir işlerine gidemiyor. Salgın riskine karşı kapatılan AVM'lerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. İşte, 'AVM'ler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden yapılan açıklamada, AYD Yönetimi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtilmişti.

AVM'LER NE ZAMAN AÇILIR?

Uygulamanın ne zaman biteceği ve AVM'lerin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.