AVM'ler kapatılacak mı? AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili son dakika tavsiye kararı

AVM'ler kapatılacak mı? sorusu vatandaşların yanıt aradığı konuların başında geliyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında, Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada, AVM'lerin bu süreçte kapatılmasıyla ilgili tavsiye kararı alındı. Bu açıklama sonrası İstanbul ve bazı illerde AVM'lerin kapatılıp kapatılmadığı merak konusu oldu. Peki, AVM'ler şu an saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?İşte, AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili tavsiye kararının detayları...

AVM'LER KAPATILACAK MI?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden yapılan açıklamada, AYD Yönetimi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA BAZI AVM'LER KAPATILDI

Alınan kararın ardından İstanbul ve Ankara'nın önde gelen bazı alışveriş merkezleri kapatılma kararı aldı. AVM'lerin içinde bulunan dükkanlardan bazıları da şubelerini kapatma kararı almıştı.

AVM'LER SAAT KAÇ KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu dönemin farkında olduklarını vurgulayarak, geçtiğimiz günlerde AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili açıklama yaparak şunları söylemişti;

AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz."