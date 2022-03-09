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AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler bugün saat kaça kadar açık? İstanbul Valiliği'nden son dakika kararı

#İstanbul#Avm
AVMler kapanacak mı AVMler bugün saat kaça kadar açık İstanbul Valiliğinden son dakika kararı

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışı önlemleri ele alındı. İstanbul Valiliği, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, öğretime, 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı. Öte yandan AVM'lere ilişkin de beklentiler arttı. Peki, AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaça kadar açık?

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İstanbul Valiliği beklenen kar yağışı için alınan tedbirleri açıkladı. Kar yağışına ilişkin alınan karara göre, tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları 14 Mart tarihine kadar tatil edildi. Öte yandan AVM'ler ise durumu merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİA

Sosyal medya uygulamalarında;

"İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir."

Şeklinde bir iddia mevcut ama bu durum resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

AVM'lerin, resmi bir açıklama gelene kadar olağan çalışma saatleri içinde işleyişine devam etmesi bekleniyor.

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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

 

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#İstanbul#Avm

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