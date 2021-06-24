AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? AVM çalışma saatleri neler? İşte hafta içi ve hafta sonu güncel çalışma saatleri

AVM'lerin kaça kadar çalıştığı ve kaçta kapandığı, gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hareketliliği azaltmak için hafta içi akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken AVM'lerin de saat 21.00'a kadar açık olacağı bildirilmişti. Genelgede yer alan maddede, alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği bildirildi.

AVM'lerin kaça kadar çalıştığı ve kaçta kapandığı, gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hareketliliği azaltmak için hafta içi akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken AVM'lerin de saat 21.00'a kadar açık olacağı bildirilmişti. Genelgede yer alan maddede, alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği bildirildi.

Ancak sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz'da kaldırılacak olmasından dolayı AVM çalışma saatlerinin de yeniden düzenlenmesi ön görülüyor.

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Genelgeye göre AVM çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Alışveriş merkezleri pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

"Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir."

AVM'LER HAFTA SONU AÇIK MI?

Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmasından dolayı genelgede belirtildiği gibi pazar günü AVM'ler kapalı olacak.

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