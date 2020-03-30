AVM'ler, iş yerleri, kuaöfler ve düğün salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu genelge göndermişti. Bu kapsamda düğün salonları, kafeler, kahvehaneler, spor salonları cv birçok yer kapatıldı. Corna virüsünün ne zaman biteceği araştırılırken, bu yerlerin ne zaman tekrar faaliyete başlayacağı da hem dükkan sahiplerinin hem de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? AVM'ler, işyerleri, kuaförler ne zaman açılır? İşte, ayrıntılar.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine faaliyetleri durduruldu.

Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden yapılan açıklamada, AYD Yönetimi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtilmişti. Ancak konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.