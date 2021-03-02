AVM'ler cumartesi günü açık mı sorusu Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tedbirler içerisinde yer alan AVM'ler için gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında, açık olacağı saatler de değişkenlik gösterdi. Peki, AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

AVM'LER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kapalı tutulan AVM'lerin, yasağın kaldırılmasıyla birlikte cumartesi günleri yeniden açılması bekleniyor. Yüksek risk ve çok yüksek risk grubundaki illerde sadece cumartesi günü açık olması beklenen AVM'lerin diğer illerde ise cumartesi ve pazar günü açık olması bekleniyor.