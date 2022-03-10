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AVM'ler bugün kaçta kapanıyor? 10 Mart 2022 bugün İstanbul AVM'ler akşam kaça kadar açık?

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AVMler bugün kaçta kapanıyor 10 Mart 2022 bugün İstanbul AVMler akşam kaça kadar açık

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, Valilik çeşitli önemler aldı. İstanbul Valiliği'nin 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar eğitim ve öğretime ara verildiğini açıklamasıyla birlikte, çeşitli kurum ve kuruluşların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Bunların başında ise AVM çalışma saatleri yer alıyor. Peki, İstanbul'da bugün AVM'ler kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte, 10 Mart 2022 İstanbul'da AVM çalışma saatleri...

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İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışı önlemleri ele alındı. Bu önemlerin arasında en çok merak edilenlerden biri de AVM'ler oldu. Peki, AVM'ler bugün kaçta kapanıyor? 10 Mart 2022 bugün İstanbul AVM'ler akşam kaça kadar açık? İşte detaylar...

AVM'LER BUGÜN KAÇTA KAPANIYOR?

Sosyal medyada, "İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir" şeklindeki iddia resmi kaynaklarca doğrulanmadı. Konuyla ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Yapılacak olan açıklamaya kadar AVM'ler İstanbul'da normal çalışma saatleri olan 22:00'a kadar açık olacaklar.

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