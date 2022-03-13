AVM'ler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?

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AVM'ler bugün açık mı sorusu, İstanbul genelinde pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Alışveriş ihtiyacının karşılandığı AVM'ler, saat kaça kadar açık olup olmayacağı ile merak ediliyor. Peki, AVM'ler bugün açık mı olacak? İşte, o detaylar

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in sosyal medya üzerinden AVM'lerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.