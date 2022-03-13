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AVM'ler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?

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AVMler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor

AVM'ler bugün açık mı ve saat kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, konuyla ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Önceki gün İstanbul genelinde yoğun kar yağışı kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıkların, AVM'ler üzerinde etkili olup olmadığını merak eden vatandaşlar, AVM'ler bugün çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, AVM'ler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? İşte, o detaylar

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AVM'ler bugün açık mı sorusu, İstanbul genelinde pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Alışveriş ihtiyacının karşılandığı AVM'ler, saat kaça kadar açık olup olmayacağı ile merak ediliyor. Peki, AVM'ler bugün açık mı olacak? İşte, o detaylar

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in sosyal medya üzerinden AVM'lerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

 

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