AVM’ler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu alışveriş merkezleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM açılış ve kapanış saatleri 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Temmuz sonrası için geçerli olan genelgeyle birlikte, birçok kurum, kuruluş ve işletmenin çalışma saatleri de değişiklik gösterdi. Koronavirüs kapsamında geçerli olan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken, avm’ler açık mı, kaça kadar açık merak konusu. Peki avm’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, avm’lerin çalışma saatleri…

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

1 Temmuz sonrası için geçerli olan genelge ile tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki saatlere uygun olarak çalışabileceği duyurulmuştu. Buna göre, AVM çalışma saatleri eskisi gibi rutin çalışma şekline geri dönecek. AVM'ler yine saat 10.00 ve 22.00 arasında çalışacak. Bu durumda Pazar günleri de AVM’ler açık olacak ve her zamanki 10.00- 22.00 saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

AVM HAFTAİÇİ/ HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi: 10.00- 22.00

Cumartesi: 10.00- 22.00

Pazar: 10.00- 22.00

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