×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivene eli sıkışan 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 13:21

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene eli sıkışan 3 yaşındaki T.B.'nin parmağı koptu. T.B.’nin ailesi, AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen merdivenden inen T.B. isimli erkek çocuğunun eli, merdiven mekanizmasına sıkıştı. Olayda çocuğun sağ elinin serçe parmağı koptu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.B., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

3 yaşındaki T.B.’nin ailesi, AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!