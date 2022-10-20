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AVM'de korku dolu anlar! 3. kattan düşen Yeliz Yeder Can hayatını kaybetti

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#Denizli#Yeliz Yeder Can#AVM
AVMde korku dolu anlar 3. kattan düşen Yeliz Yeder Can hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 09:14

Denizli’de bir alışveriş merkezinin 3. katından aşağıya düşen Yeliz Yeder Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; AVM’nin 3. katında bulunan Yeliz Yeder Can (46), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kapanma saati yaklaşan AVM’deki korku dolu anlara şahit olan müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde bulunan Yeliz Yeder Can, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Can'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kapanmak üzere olan AVM'de meydana gelen feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Denizli#Yeliz Yeder Can#AVM

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