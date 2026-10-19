AVM'de İsrail gerginliği! Klodya Medina protesto edildi, AVM boşaltıldı

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Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Sarıyer’de bulunan bir AVM’de dün akşam saatlerinde İsrail vatandaşı Klodya Medina'yı, İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiği ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sunulmasında rol aldığını iddia ederek protesto etti.

Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri Türk ve Filistin bayrakları açarak "Kahrolsun siyonizm, ülkemde siyonist istemiyorum" şeklinde sloganlar attı.

Yaklaşık 20-25 kişilik grup ile Klodya Medina arasında önce sözlü tartışma çıktı sonra gerginlik büyüdü. Protestocular Medina'ya "Çocuk öldürmek nasıl bir his, katil" diye bağırdı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

AVM BOŞLATILDI

Yaşanan gerginliğin ardından AVM boşaltılarak, Medina güvenlik görevlileri eşliğinde AVM’den çıkarıldı.

Öte yandan, platform üyelerinin iki gün önce kadın hakkında savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.