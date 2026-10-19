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AVM'de İsrail gerginliği! Klodya Medina protesto edildi, AVM boşaltıldı

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#Klodya Medina#İsrail#AVM
AVMde İsrail gerginliği Klodya Medina protesto edildi, AVM boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 09:58

İstanbul Sarıyer’de Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, bir AVM'de İsrail vatandaşı Klodya Medina'yı protesto etti. Yaşanan gerginliğin ardından AVM tahliye edildi.

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Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Sarıyer’de bulunan bir AVM’de dün akşam saatlerinde İsrail vatandaşı Klodya Medina'yı, İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiği ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sunulmasında rol aldığını iddia ederek protesto etti.

AVMde İsrail gerginliği Klodya Medina protesto edildi, AVM boşaltıldı

Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri Türk ve Filistin bayrakları açarak "Kahrolsun siyonizm, ülkemde siyonist istemiyorum" şeklinde sloganlar attı.

 

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Yaklaşık 20-25 kişilik grup ile Klodya Medina arasında önce sözlü tartışma çıktı sonra gerginlik büyüdü. Protestocular Medina'ya "Çocuk öldürmek nasıl bir his, katil" diye bağırdı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

AVMde İsrail gerginliği Klodya Medina protesto edildi, AVM boşaltıldı

AVM BOŞLATILDI

Yaşanan gerginliğin ardından AVM boşaltılarak, Medina güvenlik görevlileri eşliğinde AVM’den çıkarıldı.

Öte yandan, platform üyelerinin iki gün önce kadın hakkında savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.

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#Klodya Medina#İsrail#AVM

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