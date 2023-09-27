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AVM'de ilginç anlar! Denemek için alıp koşarak mağazadan kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Edremit#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 12:24

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alışveriş merkezindeki bir gümüşçü dükkanında, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saat, satın almak için deneyeceğini söyleyen şüpheli tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Edremit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Gümüşçü dükkanına gelen kişi saat satın almak istediğini söyledi. Beğendiği modelleri seçen şüpheli, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saati denemek için bileğine taktı.

AVMde ilginç anlar Denemek için alıp koşarak mağazadan kaçtı

Saatlerden biri bileğindeyken diğerini çıkarıp, incelemeye başlayan şüpheli aniden koşmaya başladı. Satış sorumlusu kadın çalışan, 2 saati de çalan şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

AVMde ilginç anlar Denemek için alıp koşarak mağazadan kaçtı

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Şüpheli, alışveriş merkezinin kapısından çıkıp, izini kaybettirdi. Çalışanların ihbarıyla gelen jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AVMde ilginç anlar Denemek için alıp koşarak mağazadan kaçtı

Bu arada hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri çalışanları alışveriş merkezindeki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

AVMde ilginç anlar Denemek için alıp koşarak mağazadan kaçtı

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#Balıkesir#Edremit#Hırsızlık

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