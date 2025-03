AVM'de dehşet: Mağazada beslenen köpek 3 yaşındaki çocuğun dudağını ısırdı

Haberin Devamı

Olay, 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesinde bulunan AVM'deki mağazanın önünde meydana geldi. AVM'ye giden Esra Erdoğan ve 3 yaşındaki kızı Elif Dua Alpaydın mağazaya girdi. Bu esnada Elif Dua, mağaza girişindeki koltukta bulunan köpeği sevmek için yanına gitti.

Bir anda çocuğa saldıran köpek, Elif'in yüzüne hamle yaparak dudak kısmını ısırdı, patisiyle alnını çizdi. Elif'in annesi can havliyle kızını köpekten kurtardı. Büyük korku yaşayan ve köpek saldırısına yaralanan Elif, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk pansuman ve tedavinin ardından taburcu edilirken, aile sahipsiz köpeği barındıran AVM ve mağazadan şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

AVM GİBİ GÜVENLİ SANILAN YERDE BU NASIL OLABİLİYOR

Olay anını anlatan Elif Dua Alpaydın'ın annesi Esra Erdoğan, "Olay pazar günü her zaman gittiğimiz AVM'de oldu. Mağazanın girişinde koltukta yatan köpeği görünce kızım onu sevmek istedi. Köpeğe elini uzatır uzatmaz hayvan havlayarak kızımın yüzüne doğru saldırdı. O an çok büyük bir korku yaşadık ve kızımı köpekten kurtardım. O an çığlık attım, büyük bir korku yaşadım ve kızımın dudağının üstünde diş izlerini gördüm. Benim çığlıklarımı duyunca AVM güvenliği geldi ve durumu onlara anlattım. Sonra AVM'deki sağlıkçılar geldi ve bir şey yapamayacaklarını hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Ben panikle hemen babasını aradım ve ardından şikayet etmek için polisi aradık. Polis de ‘Bizim işimiz değil bu, zabıta ile görüşmeniz gerekiyor' dedi. Yani AVM gibi bir yerde, alışveriş merkezleri gibi güvenli bir ortamda nasıl oluyor da böyle bir şey olabiliyor. Ben anlayamıyorum" dedi.

Haberin Devamı

"SALDIRGAN BİR KÖPEĞİN BURADA NE İŞİ VAR"

Saldırgan köpeği barındıran AVM ve mağazaya tepki gösteren anne Esra Erdoğan, "Kızımı hastaneye götürdük ve kuduz aşısını oldu. Daha sonra da tekrar bir aşı olacak ve 4 doz aşı olacak. Yani gerçekten ben anlayamıyorum, saldırgan köpeğin alışveriş merkezinde ne işi var? Güvenlikle konuştuğumda köpeğin kendilerine de saldırdığını, ‘Kovalıyoruz, yine geliyor, ne yapalım' dediler. Bunu bir güvenlik söylüyor. Madem köpeği dışarı atamıyorsun, saldırgan bir köpeğin burada ne işi var? Ben çocuğumun yanındaydım, yakındım ki onu oradan çekebildim. Yakınında olmasaydım tüm yüzünü parçalayabilirdi de. Benim kızım şu an travma yaşıyor. Hayvanları seven bir kızdı ama dün gece geldi ve ‘Annem benim yanımda yat, korkuyorum, odamda kedi ve köpek var diyor. Hayvanları seven kızım belki artık hayvan sevemeyecek. Psikolojik destek alacağız" diye konuştu.

Haberin Devamı