AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı

Çevre Yolu Bedestenlioğlu Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde dün sabah elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın 15 itfaiye, 2 arazöz ve 2 TOMAnın müdahalesi ile 6 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından AVM’de hasar tespit çalışmaları başlatıldı. 12 bin metrekare kapalı alanı olan AVM’ de yangın sonrası büyük zarar meydana geldi.

’BÜYÜK BİR KAZA, YARAYI SARACAĞIZ

Hasar tespit çalışmalarının başladığını ve tahmini zararlarının yaklaşık 30 milyon lira civarında olduğunu belirten işletme sahibi Serkan İbiş, "Geldiğimizde mağazanın sadece giriş katında, solda 100 metrekare alanda yangının olduğunu fark ettik. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın biraz bastırıldı ama arka tarafta hırdavat ve plastik bölüme sıçrayınca çok daha hızlı büyüdü, diğer kısımlara yayıldı. Oradaki yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla üst kata sıçradı. Yangın üst kattaki halı ve mobilya bölümüne ulaşınca arka tarafındaki depomuza sıçradı. Büyük bir yangındı. İtfaiye ekiplerinin gayreti ve çabası yetersiz kaldı. Büyük bir kayıp verdik. Şu anki tahminimiz depo ve mağazamızın stoklarımızdaki kayıtlara bakıyoruz 25 ile 30 milyon lira arasında net bir kaybımızın olduğunu görüyoruz. Burada aktif çalışan 35 personelimiz vardı. Toplamda 140 personelimiz var. Arkadaşlarımız şu anda keşif yapıyorlar. Olay yeri inceleme araştırmasını yapıyor. Büyük bir kaza, inşallah yarayı saracağız" dedi.