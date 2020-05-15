AVM teyakkuzu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde bir kişinin virüs bulaştırma katsayısının (R0 değerinin) 1.56’ya düştüğünü ancak bölgelere göre değişiklik gösteren bu değerin İstanbul’da bir bölgede 16’ya kadar çıktığını söyledi. İstanbul’da 11 Mayıs günü ihtiyari açılış yapan AVM’ler önünde de uzun kuyruklar oluşunca yetkililer harekete geçti. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, önceki akşam Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplanarak İstanbul’daki AVM’lerde uyulması gereken kuralları karara bağladı.

YÜZDE 100 TEMİZ HAVA

- AVM’lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak, havalandırma işlemi yüzde 100 dış ortam havasıyla sağlanacak.

- AVM’lerin giriş kapılarındaki havalandırma perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacak. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacak.

- Personelin yemekleri kumanya şeklinde, tek kullanımlık malzemelerle dağıtılacak.

YEME İÇME KATI

- AVM’lerdeki lokanta ve restoranlar al götür/ve/veya paket servis hizmeti verebilecek. Yeme-içme katında sipariş vermek, almak için bekleyenler arasında 1 metre kuralı uygulanacak.

- Asansörlere sadece özel gereksinimi olan bireyler binebilecek. Bunlar arasındaki mesafe de 1 metrenin altında olmayacak.

- 1000 metrekarelik aktif müşteri kabul edebilecek bir AVM’ye aynı anda en fazla 100 müşteri alınabilecek. Her bir AVM’nin ve içindeki mağazaların aynı anda alabileceği müşteri sayısı tebliğ edilecek.

- AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak, mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapılacak.

HER İLÇEYE AYRI EKİP

- AVM’lerin kurallara uyup uymadıklarını ise kaymakamlıklar denetleyecek. Bunun için her kaymakamlık bünyesinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı 5 kişilik komisyon haftada en az bir kez denetleme yapacak. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası verilecek. Aykırılığın devamı durumunda Türk Ceza Kanunu yaptırımları devreye girecek.

CEZASI 3 BİN 150 LİRA

- Yetkililer, bu kurallara uymayan kişilere verilecek cezanın 3 bin 150 liraya kadar çıkarken, AVM gibi iş yerleri için cezanın cirosu oranında olacağından büyük miktarlara ulaşacağını vurguladılar.

ELLE ATEŞ ÖLÇÜMÜ İKİ TARAFA DA RİSK

SECURITAS Güvenlik’in CTO’su (teknolojiden sorumlu başkan) Emre Erdal, büyük AVM ve cadde mağazalar dışında termal kamera kullanımının yeterli olmadığını söyledi. Ateş ölçümünün elle yapılmasının iki taraf için de riskli olduğunu vurgulayan Erdal, “Çözüm tüm AVM’lere termal kamera kurulması. Ayrıca AVM’lerde 10 metrekareye 1 kişi, mağazalarda 8 metrekareye 1 kişi kuralını ölçmek için de girişlere özel kameralar kurulabiliyor” dedi.

YÜZDE 100 TEMİZ HAVAYA UYACAĞIZ

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, İstanbul Hıfzıssıhha Meclis kararlarının tüm illerde uygulanacağını söyledi. İstanbul’daki AVM’lerde yüzde 100 dışarıdan temiz havanın kesin kural haline geldiğini belirten Altaş, “Klimalarda 3 sistem var, soğutma, ısıtma ve havalandırma. Hem Bakanlık hem İstanbul İl Müdürlüğü sadece havalandırmayı çalıştırın, ısıtma ve soğutmayı çalıştırmayın diyor. Havalandırmayla içerideki kirli hava dışarı atılıp, dışarıdaki temiz hava içeri alınıyor. Bu kurala hepimiz uyacağız. Değilse kurumsal cezalar ciroyla orantılı olduğundan ağır cezalar var” dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte İzmir, Antalya ve İstanbul’da AVM’lerin klimasız nasıl olacağı sorumuza ise Altaş, “Bir süre dışarı havasıyla yetinilecek. Herkes alışverişini yapıp oyalanmadan AVM’den çıkacak” yanıtını verdi.