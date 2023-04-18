AVM sapığına 19.5 yıl istendi

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ANKARA Çankaya’da geçen yıl bir alışveriş merkezinde avukat Ş.M.E. (26), yürüyen merdivende arkasında bulunan Mustafa K.’nin (30) cep telefonu kamerası ile müstehcen görüntüsünü çektiğini fark etti. Bunun üzerine gözaltına alınıp cep telefonuna el konulan Mustafa K., sevk edildiği adliyede ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YÜZLERCE VİDEO ÇIKTI

Şüphelinin telefonunda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü ortaya çıktı. Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi. Mustafa K. hakkında, ‘çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ş.M.E.’ye yönelik eylemi nedeniyle hazırlanan dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak taraflar uzlaşamadığı için Mustafa K. hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame de mahkemeye gönderildi. Ankara 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki dosya birleşti. Mahkemede hâkim karşısına çıkan tutuksuz sanık Mustafa Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etti. Sanık, “Cep telefonumda ele geçirilen görüntüleri ben çektim, müştekilerden özür diliyorum” dedi. Duruşma, eksiklikleri giderilmesi için ertelendi.

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Ş.M.E.

‘SÜREKLİ PANİK HALİNDEYİM’

- Avukat Ş.M.E., yürüyen merdivende durduğu sırada bacağına soğuk bir şey değdiğini ve bu şekilde durumu fark ettiğini söyleyerek, “O günden beri yürüyen merdivende ters durmaya başladım. Sürekli bir panik halindeyim. ‘Beni mi çekiyorlar’ diye sürekli insanların telefonuna bakıyorum. İnsanlara anlattığımda ‘Üzerinde ne vardı?’ diye sormaya başladılar. Bunda bile şahsı değil beni suçluyor insanlar. Yürüyemeyeceksek artık ne yapalım, sokağa mı çıkmayalım?” dedi.