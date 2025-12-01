×
HABERLERGündem Haberleri

AVM otoparkında kavga anbean kamerada!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 11:30

İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM'de sürücüler kendi aralarında yer verme kavgasına girdi. Yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Beylikdüzü'nde bir AVM’nin açık otoparkında iddiaya göre sürücüler arasında yer kapma nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin yumruklarla birbirine saldırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

CEP TELEFONU İLE ANBEAN KAYDEDİLDİ

Olay, Pazar günü Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İki sürücü aynı otopark yerine girmek isterken tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen kavga, araya girenlerin çabasıyla sona erdi.

#AVM Kavgası#İstanbul Beylikdüzü#Açık Otopark

