AVM otoparkına baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Bayrampaşa’da bazı şahısların yasadışı yollarla temin ettikleri silahları İstanbul’da piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine şahısları tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.B. liderliğindeki şahısların yasadışı yollarla temin ettikleri silahları piyasaya sürdükleri belirlendi.

POŞETE ZULALAMIŞLAR

Yasadışı silah ticareti yapan örgütü mercek altına alan jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar ve fiziki takipler ile şüphelilerin kullandıkları araca yükledikleri silahları pazarlamak üzere bulundukları bölgeden ayrıldıklarını belirledi. Takip edilen aracın Bayrampaşa’da bir AVM’nin otoparkına park edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şahıslar, AVM içerisindeki otoparkta müşterilerini beklediği sırada ekipler, vatandaşların şaşkın bakışları arasında operasyonla etkisiz hale getirildi. Yapılan aramalarda bagajda alışveriş poşetine zulalanmış vaziyette 17 adet Colt ve 1 adet Kılınç 2000 Light marka olmak üzere, toplam 18 adet tabanca, 100 adet tabanca mermisi ele geçirilirdi. Suçüstü yakalanan M.B., N.D. ve Ö.S. isimli örgüt üyeleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.



