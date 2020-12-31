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Gündem
Ersan SAN / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

AVM önünde yılbaşı alışverişi kuyruğu

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AVM önünde yılbaşı alışverişi kuyruğu
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İstanbul Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezi önünde kısıtlama öncesi metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Yılbaşı öncesinde internetten alışveriş yapmayı tercih etmeyenler AVM'lere akın etti. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yılbaşı sebebiyle yoğunluk yaşandı.

AVM'ye gelenler girişte uzun kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Görevliler sırada bekleyen kişilere, sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu.

Sırası gelen müşteriler HES kodlarını okutarak AVM'ye giriş yaptı. Metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan da görüntülendi.

AVM önünde yılbaşı alışverişi kuyruğu

 

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