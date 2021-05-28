AVM çalışma saatleri: AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi açılış/kapanış saatleri değişti!

AVM'lerin kaça kadar çalıştığı ve saat kaçta kapandığı, yeni normalleşme öncesi merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hareketliliği azaltmak için 1 Haziran'a kadar kısıtlamaların geçerli olacağı bildirildi. Bu tedbirlere de AVM'lerin çalışma saatleri eklendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan kademeli normalleşme genelgesine göre alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 1 Haziran sonrasında yeni normalleşmenin başlaması durumunda AVM'lerin çalışma saatleri değişebilir.

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Genelgeye göre AVM çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Alışveriş merkezleri ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır. Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir."

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI? AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

Genelgede belirtildiği gibi alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak. Dolayısı ile pazartesiden cuma gününe kadar AVM'lerin kapıları müşterilerine açık olacak.

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