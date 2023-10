Haberin Devamı

İstanbul Şişli Nişantaşı’nda dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi olan Can Dönmez (23), City’s AVM’nin yemek katındaki balkona çıktı. Daha sonra Dönmez balkondan bilinmeyen bir nedenle AVM’nin tabelasının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Can Dönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Can Dönmez’in balkondan nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.