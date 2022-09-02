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Avluda vahşet: Şermin evinin bahçesinde katledildi

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#Erhan Poyraz#Şermin Sarı#Cinayet
Avluda vahşet: Şermin evinin bahçesinde katledildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:00

Erhan Poyraz, eski eşi Şermin Sarı’yı başını taşla ezerek öldürdü.

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Adana Yüreğir’deki tek katlı müstakil bir evde yaşayan 2 çocuk annesi Şermin Sarı (33), dün 05.30 sıralarında bahçeden gelen gürültülere baktığında, 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz’ı gördü. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Şermin Sarı’nın darp edilip “Yeter” diye çığlık attığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Bu sırada Erhan Poyraz, döverek yere düşürdüğü eski eşinin başına, yerden aldığı taşı acımasızca defalarca vurdu. Poyraz ardından da taşı fırlatıp kaçtı. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Şermin Sarı’yı yerde başı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Şermin Sarı’nın yaşamını yitirdiğini saptadı. Olay sırasında Şermin Sarı’nın çocuklarının dedesinde olduğu tespit edildi. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı’nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Avluda vahşet: Şermin evinin bahçesinde katledildi

UZAKLAŞTIRMA BİTİNCE KATLETTİ

Polis ekipleri, Şermin Sarı’yı hunharca öldüren eski eşi Erhan Poyraz’ın peşine düştü. Bu sırada Poyraz polise teslim oldu. Gözaltına alınan Poyraz’ın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Şermin Sarı’nın daha önce de kendisini rahatsız eden eski eşinden şikâyetçi olduğu, Erhan Poyraz hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, olaydan 5 gün önce bu uzaklaştırma kararı süresinin dolduğu öğrenildi.

Şermin Sarı’nın Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi dün öğle saatlerinde tamamlandı. Sarı’nın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi Buruk Mezarlığı’na götürülüp toprağa verildi.

Avluda vahşet: Şermin evinin bahçesinde katledildi

Acı haberi duyup evin önüne gelen Şermin’in anne, baba ve kardeşleri gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçirdi.

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#Erhan Poyraz#Şermin Sarı#Cinayet

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