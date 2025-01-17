Avlayana 611 bin TL’lik karakulak cezası

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Kozluca köyünde M.A.’nın nesli tükenme tehlikesindeki Karakulağı avladığı tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü M.A.’ya 611 bin lira ceza uyguladı, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

TÜRKİYE’NİN VAHŞİ KEDİSİ

Kedigiller (Felidae) familyasından vahşi bir hayvan türü olan Karakulak (Caracal caracal), dış görünümüyle vaşağa çok benziyor. Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’da yaşayan Karakulak, Türkiye’de ilk kez Ağustos 2002’de fotoğraflandı. Sonrasında Anadolu’da birkaç kez rastlandı.