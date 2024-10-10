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Avladıkları 300 kiloluk domuzu traktörle taşıdılar

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#Manisa#Domuz#Yaban Domuzu
Avladıkları 300 kiloluk domuzu traktörle taşıdılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 16:46

Manisa'nın Salihli ilçesinde mısır tarlalarına zarar veren 300 kiloluk domuz, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan izinle avcılar tarafından avlandı.

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Salihli'nin kırsal Emirhacılı Mahallesi'nde, son bir haftadır mısır tarlaları zarar gören çiftçiler mahallede nöbete başladı. Çiftçiler tarlalarına çok büyük bir yaban domuzun zarar verdiğini belirledi.

Avladıkları 300 kiloluk domuzu traktörle taşıdılar

Önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alındı, ardından ilçedeki avcılardan destek istendi. Mahalleye gelen acılar, silajlık mısırların içinde uzun takip sonucu yaban domuzunu avladı. 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu traktörle bölgeden götürüldü. Mahalleli, domuzu vuran avcılara teşekkür etti. 

Avladıkları 300 kiloluk domuzu traktörle taşıdılar

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Avladıkları 300 kiloluk domuzu traktörle taşıdılar

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#Manisa#Domuz#Yaban Domuzu

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