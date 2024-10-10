Avladıkları 300 kiloluk domuzu traktörle taşıdılar

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Salihli'nin kırsal Emirhacılı Mahallesi'nde, son bir haftadır mısır tarlaları zarar gören çiftçiler mahallede nöbete başladı. Çiftçiler tarlalarına çok büyük bir yaban domuzun zarar verdiğini belirledi.

Önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alındı, ardından ilçedeki avcılardan destek istendi. Mahalleye gelen acılar, silajlık mısırların içinde uzun takip sonucu yaban domuzunu avladı. 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu traktörle bölgeden götürüldü. Mahalleli, domuzu vuran avcılara teşekkür etti.

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