Aventurin Taşı nedir, nerelerde ve nasıl bulunur? Aventurin Taşı nasıl anlaşılır? Özellikleri ve faydaları

Mücevher ve takılar ile beraber süs eşyası olarak kullanılan Aventurin taşının diğer bir ismi de yıldız taşıdır. Daha çok yeşil renkte bulunsa da doğada birçok farklı renklerde de bulunmaktadır. Ayrıca doğada bulunan en önemli madenlerden biridir.

Aventurin Taşı Nedir?

Aventurin taşı kuvars grubuna ait özel bir taştır. Yeşil, mavi ve turuncu renklerde doğada bulunmaktadır. Çevredeki negatif enerjinin yok edilmesi ve insanların rahatlamasını sağlayan bir taş türüdür. Aventurin taşının içeriğinde zerrecikli şekilde parıltılar bulunmaktadır. Özel tanecikli yapısı ile metal parıltılar saçmaktadır. Birçok şekilde işlenerek takı ve mücevherlerde kullanılmaktadır.

Aventurin kayaçların boşlukları arasında yıllar içerisinde oluşmuştur. Bunlar dışında volkanik patlamalar sonucunda da günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca oluşumunda farklı bileşik ve mineral yapılar da etkilidir. Sertlik derecesi 7'dir. Bu sayede Aventurin taşı istenilen şekli almaktadır. Böylece uzun ömürlü olarak kullanılır. Fakat buna rağmen kullanılırken dikkat edilmesi gerekir.

Aventurin Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Aventurin taşı doğada pek çok yerde bulunmaktadır. Genellikle kayaçların boşluklarında oluşur. Bu şekilde oluşan Aventurin taşı yıllar boyunca günümüze kadar gelmiştir.

Aventurin taşı Hindistan, Şili, Brezilya, İspanya ve Rusya ülkeleri başta olmak üzere daha pek çok ülkede bulunmaktadır. Dünya üzerinde özellikle Asya kıtasında uzun ve zengin bir tarihe sahiptir. Asya kıtasında çok bulunmasına rağmen Amerika ve Avrupa'da da bulunmaktadır.

Aventurin taşı Çin ülkesinin tarihinde merhamet tanrıçasının kutsal taşı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Yunan ve Asya Budistleri de Aventurin taşını doğa tanrıçası ile ilişkilendirmiştir. Geçim tarihte önemli olarak sayılan Aventurin taşı günümüzde de oldukça önemli bir yere sahiptir.

Aventurin Taşı Nasıl Anlaşılır?

Günümüzde doğal taşların imitasyonları yapılmaktadır. Bu nedenle Aventurin taşının diğer taşlardan ayırmak oldukça önemlidir. Aventurin taşına bakarak bunu ölçmek biraz zordur. Fakat taşı kırarak içi ile dışının uyumundan anlaşılabilir. Fakat kırma işleminden önce çakmakla biraz ısıtıp boyanın yanarak akıp akmadığını kontrol ediniz. Ucuz ve imitasyon olan taş çakmak ile ısıya maruz kaldığında kendine rengine döneceğini göreceksiniz.

Aventurin Taşı Özellikleri

Aventurin taşının diğer bir adı da Yıldız taşıdır. Bu taşı kalbin yakınına tutulduğunda negatif enerjiyi attığı bilinmektedir. Bu sebeple Aventurin taşı ceplerde veya kolye olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bileklik veya süs eşyaları şeklinde de kullanıldığı görülmektedir.

Aventurin taşı parlak ve pürüzsüz bir görüntüye sahiptir. Bu taşlar cilalandıktan ve özel işlenmesi yapıldıktan sonra muhteşem bir görünüme kavuşur. Taşıdığı özellikleri bakımından sıkıntıları giderdiği çevredeki negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirdiği bilinmektedir.

Aventurin Taşı Faydaları

Aventurin taşı doğada bulunan en önemli taşlardan birisidir. Milyonlarca yıl içerisinde biriktirdiği enerjisi ile tüm enerjiyi pozitife çevirerek insan sağlığı açısından oldukça fayda sağlamaktadır. Aventurin taşının bilinen faydaları şunlardır:

- Fiziksel olarak etkili bir güce sahiptir.

- Psikolojik açıdan olumlu düşüncelerin oluşmasına imkan sağlar. Depresyona karşı etkili bir taştır.

- Elektromanyetik kirliliği önler.

- Kalp sağlığını korur.

- Gözleri dinlendirir ve tansiyonu dengeler.

- Öfke kontrolü olan kişilerde öfkeleri dindirir.

- Stresi azaltır ve kişilerin pozitif hissetmesine ve mutlu olmasına neden olur.