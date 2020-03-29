Avel Ne Demek? Avel Nedir? Avel Tdk Kelime Anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olarak avel farklı cümlelerde kullanılabilmektedir. Değişik anlamlar üzerinden değerlendirilse dahi çıkan sonuç ve hissettirilen ortaktır. Özellikle eski insanlar bu sözcüğü çok fazla kullanır ve günümüzdeki nesil için biraz yabancıdır.

Avel Ne Demek?

Avel eş anlamlıları üzerinden pek çok değişik kelime ile nitelendirilebilir. Bunlar arasında, ‘bön’, ‘şaşkın’, ve ‘avanak’ olarak dile getirmek mümkün. Diğer taraftan beceriksiz ve kolay aldatılan kimse olarak da cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Avel Nedir?

Avel herhangi bir durum ya da olay karşısında aptal ve beceriksiz bir görüntü sergileyen kimselerdir. Bu kelime bir durum ya da bir bakış için de kullanılabilmektedir. Amaca uygun olarak cümle içerisinde gündelik yaşamda kullanılabilir. Özellikle edebi metinlerde ve yazılı basında öne çıkan kelimeler arasında yer almaktadır.

Avel TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından avel kelimesi ‘şaşkın’ ve ‘avanak’ olarak geçmektedir. Daha çok bir kimseye herhangi bir durum karşısında atfedilen bir kelime olarak değerlendirilir. Gündelik yaşamda çok sık karşılaşılmasa bile bazı zamanlarda duyulabilmektedir. Siz de bu kelimeyi anlamı üzerinden cümle içerisinde dilediğiniz vakit kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sözlü ve yazılı basın ile beraber edebi metinlerde de değerlendirilebilir.