Avda, kazayla kuzenini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Müstecep Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Niyazi Sezgin, kuzeni Fahrettin Sezgin ile ormanlık alanda ava çıktı. İddiaya göre; Fahrettin Sezgin'in kazayla ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar Niyazi Sezgin’e isabet etti. Sezgin’in ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Niyazi Sezgin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezgin’in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Fahrettin Sezgin gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.